Adidas продлил право на товарный знак до 2036 года
Бренд спортивной одежды Adidas продлил право на товарный знак Adidas Neo до 2036 г. Это следует из базы Роспатента, обратило внимание «РИА Новости».
Срок действия исключительного права на товарный знак Adidas Neo истекал 14 апреля 2026 г.
Роспатент удовлетворил запрос Adidas на продление права до апреля 2036 г. Под товарным знаком бренд будет продавать бутылки для воды.
Магазины Adidas приостановили работу в России в марте 2022 г. На конец 2022 г. ООО «Адидас» арендовало 153 помещения под магазины, включая бывший флагманский магазин в Москве на Кузнецком мосту (весной в нем открылся флагманский магазин Henderson). Продукция Adidas продается в России через дистрибутора.
Согласно исследованию центра «Национальное агентство финансовых исследований» (НАФИ), сейчас Adidas входит в топ-5 любимых брендов россиян.