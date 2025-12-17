Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Hyundai зарегистрировала в России товарные знаки Genesis и Matrix

Ведомости

Южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России три товарных знака – Genesis и Matrix. Об этом сообщает ТАСС.

Товарный знак Matrix, под которым Hyundai выпускает компактвэны, зарегистрирован по 12 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы. В свою очередь бренд Genesis, используемый для автомобилей бизнес-класса, оформлен по 41 классу МКТУ, который охватывает организацию публичных и культурных мероприятий.

Все три товарных знака были зарегистрированы в начале декабря 2025 г. Срок их действия на территории России установлен до августа 2034 г.

В ноябре стало известно, что Hyundai зарегистрировала в России 10 товарных знаков. В частности, зарегистрированы товарные знаки марок машин Hyundai Solati, Atos и Porter. Они регистрировались по 12 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – грузовые и пассажирские автомобили, фургоны, автобусы. В базу также вошли товарные знаки Hyundai Before Service, Hyundai Transys, Hyundai Finance и три логотипа компании в синем цвете с разными МКТУ.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил производство в марте 2022 г. в связи с началом специальной военной операции и введением антироссийских санкций. До этого момента компания была одним из крупнейших производителей автомобилей на российском рынке.

19 декабря 2023 г. подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ утвердила продажу завода «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге компании ООО «Арт-финанс».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь