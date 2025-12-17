Hyundai зарегистрировала в России товарные знаки Genesis и Matrix

В ноябре стало известно, что Hyundai зарегистрировала в России 10 товарных знаков. В частности, зарегистрированы товарные знаки марок машин Hyundai Solati, Atos и Porter. Они регистрировались по 12 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – грузовые и пассажирские автомобили, фургоны, автобусы. В базу также вошли товарные знаки Hyundai Before Service, Hyundai Transys, Hyundai Finance и три логотипа компании в синем цвете с разными МКТУ.