Hyundai зарегистрировала в России товарные знаки Genesis и Matrix
Товарный знак Matrix, под которым Hyundai выпускает компактвэны, зарегистрирован по 12 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы. В свою очередь бренд Genesis, используемый для автомобилей бизнес-класса, оформлен по 41 классу МКТУ, который охватывает организацию публичных и культурных мероприятий.
Все три товарных знака были зарегистрированы в начале декабря 2025 г. Срок их действия на территории России установлен до августа 2034 г.
В ноябре стало известно, что Hyundai зарегистрировала в России 10 товарных знаков. В частности, зарегистрированы товарные знаки марок машин Hyundai Solati, Atos и Porter. Они регистрировались по 12 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – грузовые и пассажирские автомобили, фургоны, автобусы. В базу также вошли товарные знаки Hyundai Before Service, Hyundai Transys, Hyundai Finance и три логотипа компании в синем цвете с разными МКТУ.
Завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил производство в марте 2022 г. в связи с началом специальной военной операции и введением антироссийских санкций. До этого момента компания была одним из крупнейших производителей автомобилей на российском рынке.
19 декабря 2023 г. подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ утвердила продажу завода «Хендэ мотор мануфактуринг рус» в Санкт-Петербурге компании ООО «Арт-финанс».