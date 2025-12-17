В 2025 году число онлайн-покупателей выросло на 16%
За 11 месяцев 2025 г. количество покупателей в интернет-магазинах и приложениях (за исключением маркетплейсов) увеличилось на 16% относительно аналогичного периода прошлого года. Потребительские привычки и структура трат продолжает меняться, следует из результатов исследования «Сбераналитики» – части проекта «Итоги года со Сбером 2025».
Быстрее всего растет доля онлайн-покупок из продовольственных магазинов. В настоящее время на заказы продуктов приходится четверть всех онлайн-расходов (24%). За год доля этой категории увеличилась на 4,6%. Сфера услуг стала второй категорией по объему трат (18%). Лидерами спроса здесь являются турагентства (4%) и учреждения образования (4%). На третьем месте – непродовольственные магазины. По данным «Сбераналитики», наиболее часто пользователи оплачивали онлайн-товары для строительства и ремонта (4%), одежду и аксессуары (3%), бытовую технику и электронику (2%).
Самые крупные онлайн-покупки связаны с планированием поездок. Средний чек в турагентствах – 19 200 руб., на авиабилеты – 18 400 руб., а на бронирование отелей – 12 400 руб. Крупные суммы в среднем россияне также платят при покупке в режиме онлайн мебели и предметов интерьера – 15 200 руб., бытовой техники и электроники – 7900 руб.
Наиболее высокие средние суммы за онлайн-покупку наблюдаются в Чукотском автономном округе (1733 руб.), Москве (1561 руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (1455 руб.), Ненецком автономном округе (1430 руб.), Мурманской области (1393 руб.). Высокие средние платежи за приобретение товаров в режиме онлайн фиксируются также в Санкт-Петербурге (1370 руб.), Московской области (1362 руб.), Камчатском крае (1345 руб.), Магаданской области (1282 руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (1232 руб.).
Согласно исследованию, женщины составляют 57% покупателей интернет-магазинов. К самой платежеспособной категории относятся люди от 35 до 44 лет.
Исследование «Сбераналитики» было подготовлено с помощью аналитической панели «Мониторинг экономики регионов» и основано на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юрлиц. Кроме того, применяются данные из более чем 70 внутренних и внешних источников.