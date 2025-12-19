ВТБ закрыл сделку по продаже отеля Marriott в Казани

Пьянов напомнил, что в рамках стратегии по продаже непрофильных активов в текущем году ВТБ реализовал три крупных гостиничных комплекса. В частности, в августе группа продала «Swissotel Resort Сочи Камелия», расположенный в Хостинском районе Сочи. В октябре был реализован Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на Ленинградском проспекте.