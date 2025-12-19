Газета
ВТБ закрыл сделку по продаже отеля Marriott в Казани

Ведомости

ВТБ в декабре 2025 г. закрыл сделку по продаже отеля Courtyard by Marriott Kazan Kremlin, который находится в историческом центре Казани. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Пьянов.

Пьянов напомнил, что в рамках стратегии по продаже непрофильных активов в текущем году ВТБ реализовал три крупных гостиничных комплекса. В частности, в августе группа продала «Swissotel Resort Сочи Камелия», расположенный в Хостинском районе Сочи. В октябре был реализован Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на Ленинградском проспекте.

По словам первого зампредседателя, результаты сделок оправдали ожидания ВТБ и принесли группе дополнительную прибыль. В 2026 г. планируется продолжить активную работу с другими непрофильными активами, включая коммерческую недвижимость и земельные участки.

Сумму сделки по продаже отеля Marriott и покупателя в ВТБ «Ведомостям» не раскрыли.

24 октября Пьянов заявил о планах ВТБ реализовать Courtyard Marriott Kazan Kremlin до конца 2025 г. или в I квартале 2026 г., писали «РИА Новости». Он указал, что в этом году группа сконцентрировалась на продаже гостиничных недвижимых активов.

