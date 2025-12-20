Поставки СПГ из России в Китай в ноябре выросли на 24%
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в КНР в ноябре 2025 г. достигли максимального уровня за три года. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.
В месячном выражении объем поставок вырос на 24% до $739,1 млн. По сравнению с ноябрем 2024 г. показатель вырос в 1,75 раза.
Общий объем экспорта российского СПГ в КНР за 11 месяцев 2025 г. снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $4,17 млрд.
Стоимость поставок газа по трубе в ноябре достигла $785,7 млн – максимума с августа. По сравнению с октябрем рост составил 40%, а в годовом выражении - 14%.
За первые 11 месяцев текущего года Китай увеличил закупки продукции в газообразной форме из России на общую сумму $8,6 млрд. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17,5%.