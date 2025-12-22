Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Яндекс» рассматривает продажу «Авто.ру»

Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о продаже автомобильного сервиса «Авто.ру». Среди потенциальных покупателей Сбербанк, Т-банк и классифайд «Авито». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Один из собеседников газеты заявил, что переговоры ведутся с начала года и «актив смотрят буквально все», но решения еще нет. По его словам, в сделке может появиться консорциум инвесторов и претендентов.

Источник, близкий к Сбербанку, рассказал, что банк не рассматривает покупку «Авто.ру». Еще один собеседник отметил, что «кредитные организации пока в приобретении актива не заинтересованы».

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Сервисы размещения объявлений» («Авто.ру»), было зарегистрировано в ноябре 2023 г. Доля в 49% принадлежит «Я.Финпроекту», 51% – гендиректору «Яндекс.Вертикалей» Павлу Алешину. Согласно отчетности «Яндекса» за II квартал 2025 г., выручка направления «Сервисы объявлений» (входит «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Аренда» и др.) сократилась на 5% и достигла 8 млрд руб. из-за динамики продаж «Авто.ру» на фоне спада на рынке автомобилей. За III квартал текущего года на сервисе были выставлены 43% проданных в России машин, а ежемесячная аудитория увеличилась на 40% по сравнению с годом ранее.

«Авто.ру» был создан как интернет-форум в 1996 г. В 2014 г. «Яндекс» приобрел сервис за $175 млн у швейцарской компании Immerberait, владельцами которой выступали Deola LLC и Aldea International LLC. До августа 2013 г. «Авто.ру» на 87% принадлежал Михаилу Рогальскому и на 13% – его жене Ольге. Затем их доли были переведены в Immerberait.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте