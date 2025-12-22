«Яндекс» рассматривает продажу «Авто.ру»
Один из собеседников газеты заявил, что переговоры ведутся с начала года и «актив смотрят буквально все», но решения еще нет. По его словам, в сделке может появиться консорциум инвесторов и претендентов.
Источник, близкий к Сбербанку, рассказал, что банк не рассматривает покупку «Авто.ру». Еще один собеседник отметил, что «кредитные организации пока в приобретении актива не заинтересованы».
По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Сервисы размещения объявлений» («Авто.ру»), было зарегистрировано в ноябре 2023 г. Доля в 49% принадлежит «Я.Финпроекту», 51% – гендиректору «Яндекс.Вертикалей» Павлу Алешину. Согласно отчетности «Яндекса» за II квартал 2025 г., выручка направления «Сервисы объявлений» (входит «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Аренда» и др.) сократилась на 5% и достигла 8 млрд руб. из-за динамики продаж «Авто.ру» на фоне спада на рынке автомобилей. За III квартал текущего года на сервисе были выставлены 43% проданных в России машин, а ежемесячная аудитория увеличилась на 40% по сравнению с годом ранее.
«Авто.ру» был создан как интернет-форум в 1996 г. В 2014 г. «Яндекс» приобрел сервис за $175 млн у швейцарской компании Immerberait, владельцами которой выступали Deola LLC и Aldea International LLC. До августа 2013 г. «Авто.ру» на 87% принадлежал Михаилу Рогальскому и на 13% – его жене Ольге. Затем их доли были переведены в Immerberait.