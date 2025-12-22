«Яндекс» рассматривает продажу «Авто.ру»

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Сервисы размещения объявлений» («Авто.ру»), было зарегистрировано в ноябре 2023 г. Доля в 49% принадлежит «Я.Финпроекту», 51% – гендиректору «Яндекс.Вертикалей» Павлу Алешину. Согласно отчетности «Яндекса» за II квартал 2025 г., выручка направления «Сервисы объявлений» (входит «Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость», «Яндекс.Аренда» и др.) сократилась на 5% и достигла 8 млрд руб. из-за динамики продаж «Авто.ру» на фоне спада на рынке автомобилей. За III квартал текущего года на сервисе были выставлены 43% проданных в России машин, а ежемесячная аудитория увеличилась на 40% по сравнению с годом ранее.