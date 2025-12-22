Минфин РФ не станет ужесточать условия ухода зарубежных компаний

Отдельно представитель Минфина отметил, что подкомиссия с осторожностью относится к сделкам в формате выкупа акций менеджментом, а также к опционам обратного выкупа. Моисеев констатировал, что допустимыми считаются сделки, при которых менеджмент приобретает актив по реальной рыночной стоимости с дисконтом не менее 60%. Покупка по номинальной цене с чрезмерно большим дисконтом, пояснил Моисеев, может вызвать подозрения, поскольку такие схемы способны скрывать вывод средств за рубеж. Опционы обратного выкупа, в свою очередь, должны устанавливаться по рыночной стоимости и действовать не более двух лет, заключил он.