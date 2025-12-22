Минфин РФ не станет ужесточать условия ухода зарубежных компаний
Министерство финансов РФ не намерено ужесточать требования к сделкам по выходу иностранных компаний из активов в России. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью ТАСС.
По его словам, формального ужесточения правил не планируется, на практике же подходы стали более строгими, прежде всего в части определения выплат иностранному участнику за отчуждаемый актив. Теперь необходимо более детально обосновывать такие элементы, как поддержка программного обеспечения или поставки комплектующих, добавил замминистра финансов.
Моисеев также сообщил, что получение разрешения подкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на сделки по выходу иностранного бизнеса из российских активов обычно занимает около шести месяцев. В последнее время рассмотрение таких сделок ускорилось, поскольку были введены более жесткие требования к сроку действия отчетов об оценке активов, добавил он.
Отдельно представитель Минфина отметил, что подкомиссия с осторожностью относится к сделкам в формате выкупа акций менеджментом, а также к опционам обратного выкупа. Моисеев констатировал, что допустимыми считаются сделки, при которых менеджмент приобретает актив по реальной рыночной стоимости с дисконтом не менее 60%. Покупка по номинальной цене с чрезмерно большим дисконтом, пояснил Моисеев, может вызвать подозрения, поскольку такие схемы способны скрывать вывод средств за рубеж. Опционы обратного выкупа, в свою очередь, должны устанавливаться по рыночной стоимости и действовать не более двух лет, заключил он.
С октября 2024 г. минимальный размер дисконта при продаже иностранными компаниями активов был повышен с 50 до 60%. Одновременно увеличен и обязательный взнос в государственный бюджет – до 35% от рыночной стоимости активов. Эта сумма выплачивается поэтапно: 25% перечисляется в первый месяц после закрытия сделки, еще 5% – спустя год, и оставшиеся 5% – в течение последующих двух лет.