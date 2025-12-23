Euractiv: ЕС купил у России рыбы в 2024 году на 709 млн евро
Вопреки санкциям, введенным Евросоюзом (ЕС) с 2022 г. на часть морепродуктов из РФ, рыба из России продолжает поступать на европейский рынок. Крупнейшими импортерами остаются Германия, Нидерланды, Польша и Франция. Об этом пишет портал Euractiv.
По данным издания, хотя ЕС и лишил российские морепродукты доступа к тарифным льготам с 2024 г., в том же году объем закупок российской рыбы составил 709 млн евро.
При этом для потребителей происхождение рыбы часто остается неочевидным. На упаковке нередко отсутствует информация о стране флага судна, а указываются лишь коды рыболовных районов, где также работают российские суда. Это затрудняет отслеживание происхождения продукции в рознице, сказано в публикации.
В ряде стран ЕС меры в отношении российской трески затрагивают не только экономику, но и кулинарные традиции, пишет портал. Португалия, наряду с Нидерландами и Польшей, входит в тройку крупнейших импортеров российской трески. Как поясняют представители португальского бизнеса, страна уже десятилетиями зависит от внешних поставок рыбы. После введенного Канадой в 1992 г. запрета на вылов трески у Ньюфаундленда португальские торговцы переориентировались на замороженную российскую и норвежскую треску. Действующие пошлины на российскую продукцию уже приводят к росту цен.
Польша, несмотря на жесткую позицию по отношению к Москве, также сохраняет зависимость от российских поставок. Польские переработчики заявляют, что почти полностью зависят от импорта трески и не могут заменить это сырье поставками из стран ЕС.
В апреле 2022 г. ЕС ограничил поставки российских морепродуктов, икры и ракообразных. Свежей рыбы запрет не коснулся. В 17-й пакет санкций ЕС, принятый в мае 2025 г., были включены ограничения в отношении крупных российских рыбопромышленных компаний Norebo и Murman SeaFood.