Euractiv: ЕС купил у России рыбы в 2024 году на 709 млн евро

В ряде стран ЕС меры в отношении российской трески затрагивают не только экономику, но и кулинарные традиции, пишет портал. Португалия, наряду с Нидерландами и Польшей, входит в тройку крупнейших импортеров российской трески. Как поясняют представители португальского бизнеса, страна уже десятилетиями зависит от внешних поставок рыбы. После введенного Канадой в 1992 г. запрета на вылов трески у Ньюфаундленда португальские торговцы переориентировались на замороженную российскую и норвежскую треску. Действующие пошлины на российскую продукцию уже приводят к росту цен.