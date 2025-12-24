Хуснуллин: в России по нацпроекту ввели около 15 000 км дорог с начала года
С января по ноябрь 2025 г. в России ввели около 15 000 км дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
В эксплуатацию введено 4900 км федеральных и 10 100 км региональных и местных дорог. «Основной массив дорожных работ завершен, идут процедуры приемки объектов в эксплуатацию», – сказал он (цитата по ТАСС).
По нацпроекту «Региональная и местная дорожная сеть» было построено, реконструировано и отремонтировано более 3100 объектов: 2800 участков дорог протяженностью свыше 10 100 км и 308 искусственных сооружений.
18 декабря стало известно, что правительство РФ перераспределит около 6 млрд руб. в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» на строительство и ремонт объектов ЖКХ, сетей теплоснабжения и водоотведения. Финансирование получит 21 регион, еще более 5,2 млрд руб. пойдут на дорожные работы.
Кабмин объявил, что дополнительно 5,2 млрд руб. получат шесть регионов на ремонт и строительство дорог. Средства направят на строительство дорог в Калининградской области, подъезда к новому пункту пропуска в Хабаровском крае и на создание 70 км северного обхода Омска. Финансирование также предусмотрено для приведения в нормативное состояние участков трасс в Нижегородской и Смоленской областях и восстановления дорог после паводка в Оренбургской области.
В ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что 5 млрд руб. пойдет на модернизацию системы ЖКХ в ряде регионов, включая Белгородскую, Курскую, Ростовскую, Брянскую и Омскую области, а также Пермский край и Дагестан. Работы планируется завершить в течение двух лет.