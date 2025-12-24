Хуснуллин: в России по нацпроекту ввели около 15 000 км дорог с начала года

Кабмин объявил, что дополнительно 5,2 млрд руб. получат шесть регионов на ремонт и строительство дорог. Средства направят на строительство дорог в Калининградской области, подъезда к новому пункту пропуска в Хабаровском крае и на создание 70 км северного обхода Омска. Финансирование также предусмотрено для приведения в нормативное состояние участков трасс в Нижегородской и Смоленской областях и восстановления дорог после паводка в Оренбургской области.