Россельхознадзор: доля отечественных ветпрепаратов выросла до 72,6%
Доля ветеринарных лекарств российского производства на внутреннем рынке достигла отметки в 72,6%. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 26 декабря.
Как отметил Данкверт, ситуация кардинально изменилась: если ранее доля отечественных средств в ветеринарии составляла около 30%, то сейчас – 72,6 %. Руководитель Россельхознадзора подчеркнул, что оставшийся импортный сегмент также потенциально подлежит замещению, поскольку работа ведется в направлении повышения качества и безопасности продукции.
Мишустин отметил рост мирового интереса к ветеринарным вакцинам, особенно в странах СНГ, и поручил держать на контроле их регистрацию, уделив особое внимание качеству препаратов.
Данкверт подчеркнул, что внутреннее производство кормов для домашних животных увеличили на 1,25 млн. В этом году впервые на экспорт отправили 100 000 т корма, раньше импортировали 150 000. С 2023 г. в шести регионах – в Тульской, Московской, Липецкой, Тамбовской областях, в Краснодарском крае – были построены новые заводы. Было открыто 71 новое производство.
Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы земельного контроля. Данкверт проинформировал, что благодаря принимаемым мерам ежегодно в оборот вводится порядка 350 00 га земель, а использование беспилотных систем существенно расширило возможности мониторинга. Он также рассказал о новых полномочиях регионов в сфере борьбы с инвазивными растениями: теперь каждый субъект РФ вправе самостоятельно утверждать перечень чужеродных видов, представляющих угрозу для его территории. Первой в этой работе выступила Липецкая область, но аналогичные полномочия теперь есть у всех регионов.
Премьер‑министр подчеркнул важность земельного контроля для развития отечественного агробизнеса и в заключение призвал внимательно следить за вопросами землепользования и земель сельхозназначения.
В 2025 г. был запущен национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его цель – качественно переосмыслить траекторию развития агропромышленного комплекса (АПК) и сократить зависимость от импортных поставок. Ключевые стратегические задачи включают: разработку отечественных технологий, подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие селекции и генетики, а также создание новых видов сельскохозяйственной техники и ветеринарных препаратов.