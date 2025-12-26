Россельхознадзор: доля отечественных ветпрепаратов выросла до 72,6%

Кроме того, в ходе встречи обсуждались вопросы земельного контроля. Данкверт проинформировал, что благодаря принимаемым мерам ежегодно в оборот вводится порядка 350 00 га земель, а использование беспилотных систем существенно расширило возможности мониторинга. Он также рассказал о новых полномочиях регионов в сфере борьбы с инвазивными растениями: теперь каждый субъект РФ вправе самостоятельно утверждать перечень чужеродных видов, представляющих угрозу для его территории. Первой в этой работе выступила Липецкая область, но аналогичные полномочия теперь есть у всех регионов.