На «Авито» начали тестирование ИИ-ассистентов для покупателей и продавцов
«Авито» запустил тестирование двух ИИ‑ассистентов – Ави для покупателей и Ави Pro для профессиональных продавцов. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель платформы. Сервисы работают через диалоговый интерфейс и призваны упростить взаимодействие с платформой.
На первом этапе к тестированию подключена ограниченная группа пользователей, а в 2026 г. компания планирует вложить в развитие ассистентов около 1 млрд руб.
Ави помогает покупателям подбирать релевантные предложения – как по четким, так и по размытым запросам. Ассистент сравнивает варианты, разъясняет их плюсы и минусы, подбирает сопутствующие товары и услуги, переключается между категориями (авто, недвижимость, электроника, одежда и др.), учитывая специфику каждой.
Ави Pro ориентирован на продавцов: он анализирует статистику объявлений в личном кабинете, выявляет причины изменений в показателях, дает персонализированные рекомендации – как по всему аккаунту, так и по отдельным объявлениям. Ассистент объясняет динамику метрик с учетом трендов платформы, а в перспективе поможет создавать продающие описания и автоматизировать работу с объявлениями.
Для работы ассистентов «Авито» разрабатывает собственные ИИ‑модели.
Первые тесты помогут изучить, как пользователи взаимодействуют с ИИ в разных сценариях. Как сообщает пресс-служба платформы, в 2026 г. покупатели смогут искать товары по фото, общаться с ИИ голосом, а также пользоваться памятью диалогов и предпочтений.