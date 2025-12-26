На «Авито» начали тестирование ИИ-ассистентов для покупателей и продавцов

Ави Pro ориентирован на продавцов: он анализирует статистику объявлений в личном кабинете, выявляет причины изменений в показателях, дает персонализированные рекомендации – как по всему аккаунту, так и по отдельным объявлениям. Ассистент объясняет динамику метрик с учетом трендов платформы, а в перспективе поможет создавать продающие описания и автоматизировать работу с объявлениями.