Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

На «Авито» начали тестирование ИИ-ассистентов для покупателей и продавцов

Ведомости

«Авито» запустил тестирование двух ИИ‑ассистентов – Ави для покупателей и Ави Pro для профессиональных продавцов. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель платформы. Сервисы работают через диалоговый интерфейс и призваны упростить взаимодействие с платформой.

На первом этапе к тестированию подключена ограниченная группа пользователей, а в  2026  г. компания планирует вложить в развитие ассистентов около 1 млрд руб.

Ави помогает покупателям подбирать релевантные предложения – как по четким, так и по размытым запросам. Ассистент сравнивает варианты, разъясняет их плюсы и минусы, подбирает сопутствующие товары и услуги, переключается между категориями (авто, недвижимость, электроника, одежда и др.), учитывая специфику каждой.

Ави Pro ориентирован на продавцов: он анализирует статистику объявлений в личном кабинете, выявляет причины изменений в показателях, дает персонализированные рекомендации – как по всему аккаунту, так и по отдельным объявлениям. Ассистент объясняет динамику метрик с учетом трендов платформы, а в перспективе поможет создавать продающие описания и автоматизировать работу с объявлениями.

Для работы ассистентов «Авито» разрабатывает собственные ИИ‑модели.

Первые тесты помогут изучить, как пользователи взаимодействуют с ИИ в разных сценариях. Как сообщает пресс-служба платформы, в 2026  г. покупатели смогут искать товары по фото, общаться с ИИ голосом, а также пользоваться памятью диалогов и предпочтений.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её