«Магнит» прекращает продажу «Алое вера» из‑за ацетона в напитке

Ведомости

Сеть «Магнит» снимает с реализации партию напитка «Алое вера» с содержанием ацетона. Об этом сообщает ТАСС.

Товар блокируют на кассах во всех магазинах сети, в течение нескольких часов с прилавков исчезнет вся продукция поставщика.

О наличии ацетона в напитке стало известно после того, как сотрудники московского «Магнита» вскрыли всю партию. Telegram-канал Mash сообщил, что в четырех бутылках «Алоэ вера» было обнаружено опасное вещество. 

В «Магните» заверили, что проведут лабораторные исследования и тщательно проверят продукцию на соответствие всем требованиям и нормам качества. Кроме того, представители сети уточнили, что уже взаимодействуют с поставщиком для выяснения обстоятельств случившегося. В планах срочная внеплановая проверка и аудит производства.

