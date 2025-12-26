«Магнит» прекращает продажу «Алое вера» из‑за ацетона в напитке

В «Магните» заверили, что проведут лабораторные исследования и тщательно проверят продукцию на соответствие всем требованиям и нормам качества. Кроме того, представители сети уточнили, что уже взаимодействуют с поставщиком для выяснения обстоятельств случившегося. В планах срочная внеплановая проверка и аудит производства.