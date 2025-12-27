Импортозамещенный Ту-214 получил одобрение Росавиации

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что в рамках проекта был создан фактически новый отечественный комплекс БРЭО, а также уникальные системы предупреждения столкновений в воздухе и раннего предупреждения сближения с землей. По его словам, это позволило преодолеть глобальную монополию зарубежных производителей и стало важным шагом к технологическому суверенитету гражданской авиации.