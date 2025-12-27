Импортозамещенный Ту-214 получил одобрение Росавиации
Самолет Ту-214 с полностью отечественными системами получил свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции. Решение приняла Росавиация после положительного заключения Авиарегистра России, подтвердившего соответствие нового оборудования установленным требованиям. Об этом сообщается в Telegram-канале ПАО «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК; входит в «Ростех»).
Речь идет о Ту-214 с современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и комплектующими российского производства, включая новые системы безопасности.
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что в рамках проекта был создан фактически новый отечественный комплекс БРЭО, а также уникальные системы предупреждения столкновений в воздухе и раннего предупреждения сближения с землей. По его словам, это позволило преодолеть глобальную монополию зарубежных производителей и стало важным шагом к технологическому суверенитету гражданской авиации.
Глава минтранспорта Андрей Никитин подчеркнул, что одобрение импортозамещенного Ту-214 открывает путь к серийному производству самолетов для российских авиакомпаний. По планам ОАК, выпуск Ту-214 должен вырасти до 20 самолетов в год к концу 2027 г.
Самолет – летающая лаборатория Ту-214 после доработки в рамках программы импортозамещения совершил первый полет в ноябре 2024 г., а в феврале 2025 г. приступил к дополнительным сертификационным испытаниям, которые были успешно завершены. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха отметил, что Ту-214 стал первым в линейке импортозамещенных гражданских самолетов, получившим одобрение авиационных властей России.
Решение о налаживании серийного производства Ту-214 было принято властями после введения западных санкций, ограничивших поставки самолетов Boeing и Airbus. Как ранее заявлял первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, к 2027–2028 гг. планируется увеличить выпуск этих воздушных судов как минимум до 20 единиц в год.