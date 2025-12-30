Правительство увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Правительство РФ увеличило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2026 г. на 400 000 т до 2,2 млн т. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Указанный объем квоты будет действовать до 31 декабря 2026 г. Это позволит участникам отрасли продать на внешнем рынке дополнительное сырье, которое не востребовано на внутреннем рынке. Квоту распределит Минпромторг между участниками внешнеторговой деятельности.
При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за 1 т, выше этого – 5%, но не менее 290 евро за 1 т.
6 августа кабмин принял постановление, согласно которому квота на вывоз за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов повысилась с 1,5 млн т до 1,8 млн т. Это решение действует до 31 декабря 2025 г.
Первоначально правительство ввело квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов в мае 2022 г. на два месяца, потом эта мера регулярно продлевалась.