Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Правительство увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Ведомости

Правительство РФ увеличило тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на 2026 г. на 400 000 т до 2,2 млн т. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Указанный объем квоты будет действовать до 31 декабря 2026 г. Это позволит участникам отрасли продать на внешнем рынке дополнительное сырье, которое не востребовано на внутреннем рынке. Квоту распределит Минпромторг между участниками внешнеторговой деятельности.

При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за 1 т, выше этого – 5%, но не менее 290 евро за 1 т.

6 августа кабмин принял постановление, согласно которому квота на вывоз за пределы ЕАЭС лома и отходов черных металлов повысилась с 1,5 млн т до 1,8 млн т. Это решение действует до 31 декабря 2025 г.

Первоначально правительство ввело квоты на экспорт металлолома и отходов черных металлов в мае 2022 г. на два месяца, потом эта мера регулярно продлевалась.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте