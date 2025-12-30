«Восток инвестиции» начнут инвестировать в компании на ранних стадиях развития
Инвестхолдинг «Восток инвестиции» (ранее Baring Vostok) начнет инвестировать в технологические компании с собственными разработками на ранних стадиях. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель холдинга.
Инвестиции сосредоточатся на трех направлениях, включая искусственный интеллект (ИИ), софтверные решения для B2B-сегмента и биотехнологии. Отмечается, что многие технологические компании из перечисленных направлений растут динамично и на ранних стадиях им необходима поддержка инвесторов. «Восток инвестиции» обладают опытом работы с подобными проектами.
В частности, холдинг купил миноритарную долю Veai. Привлеченные средства пойдут на масштабирование продаж компании на российском рынке и совершенствование технологий контроля качества и безопасности генерации кода. Сумма инвестиций не раскрывается.
«Восток инвестиции» инвестируют в быстрорастущие российские компании потребительского, финансового и технологического секторов с уникальной бизнес-моделью, сильной предпринимательской командой и большим потенциалом для развития.
Veai – вендор, который создал собственную платформу, позволяющую разработчикам генерировать код при помощи управляемого ИИ и контролировать его качество на любом этапе разработки. Компания сосредоточена на B2B-сегменте. Ее клиентами являются IT-компания IBS, инвестиционная компания БКС, Московский кредитный банк.