«Восток инвестиции» начнут инвестировать в компании на ранних стадиях развития

Инвестиции сосредоточатся на трех направлениях, включая искусственный интеллект (ИИ), софтверные решения для B2B-сегмента и биотехнологии. Отмечается, что многие технологические компании из перечисленных направлений растут динамично и на ранних стадиях им необходима поддержка инвесторов. «Восток инвестиции» обладают опытом работы с подобными проектами.