Правительство продлило запрет на вывоз технической серы до конца марта
Правительство продлило запрет на экспорт технической серы до 31 марта 2026 г. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечается, что временные ограничения не касаются поставок серы в страны ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, экспорт серы разрешен для гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.
2 ноября в России ввели временный запрет на вывоз отдельных видов серы. Правительство сообщало, что решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны.