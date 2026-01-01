Намибия может начать поставлять пиво в Россию
Намибия может начать поставлять в Россию пиво и говядину. Об этом заявила посол страны в РФ Моника Ндилиавике Нашанди, передает «РИА Новости».
«Я уверена, что в России полюбят это пиво. Поэтому мы будем искать возможности экспортировать наше пиво в РФ», – сказала посол.
Дипломат добавила, что страна также могла бы поставлять в Россию говядину и товары из говядины.
«У нас есть такой продукт, который называется билтонг. Это мясо, которое сушится при высокой температуре. Это очень вкусно, здесь в России это точно полюбят», – сказала она.
Глава МИД Намибии в декабре 2025 г. на форуме партнерства «Россия – Африка» отметила важность диалога с Россией в экономическом аспекте. В 2024 г. было зафиксировано почти двукратное увеличение двустороннего товарооборота РФ и Намибии, отмечал вице-премьер Юрий Трутнев.