Трамп отменил сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

В прошлом месяце администрация Трампа объявила о введении пошлин на китайский импорт полупроводников в июне 2027 г., напоминает издание. Торговый представитель США Джеймисон Грир говорил, что стремление Пекина к доминированию в полупроводниковой промышленности является «необоснованным и обременяет или ограничивает торговлю США, и, следовательно, требует принятия мер».