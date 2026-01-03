Трамп отменил сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности

Трамп отменил сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасностиОдна из компаний контролируется Китаем, пояснил президент США
Президент США Дональд Трамп подписал указ, блокирующий сделку по приобретению корпорацией HieFo компании Emcore. Слияние полупроводниковых компаний состоялось в апреле 2024 г., сделка оценивалась в $2,92 млн.
«Есть убедительные доказательства, которые заставляют меня полагать, что HieFo Corporation, <...> контролируемая гражданином Китайской Народной Республики, может предпринять действия, которые угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов», – говорится в документе.
Указ Трампа блокирует приобретение HieFo «активов, включающих цифровые микросхемы и связанные с ними предприятия по проектированию, изготовлению и обработке кремниевых пластин Emcore». Документом также устанавливается срок в 180 дней на продажу активов Emcore. Исполнение постановления будет контролировать комитет по иностранным инвестициям.
Американский президент решил отменить сделку на фоне стремления США противостоять «китайскому доминированию в полупроводниковой промышленности», отмечает The Hill.
В прошлом месяце администрация Трампа объявила о введении пошлин на китайский импорт полупроводников в июне 2027 г., напоминает издание. Торговый представитель США Джеймисон Грир говорил, что стремление Пекина к доминированию в полупроводниковой промышленности является «необоснованным и обременяет или ограничивает торговлю США, и, следовательно, требует принятия мер».