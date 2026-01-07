ABC: Белый дом требует от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией
Белый дом потребовал от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией и Китаем, чтобы страна сотрудничала только с США в нефтяной сфере. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала, знакомые с планом администрации президента США Дональда Трампа, рассказали, что власти США заявили уполномоченному президенту Венесуэлы Делси Родригес о необходимости выполнить ряд требований Белого дома, прежде чем стране будет разрешено увеличить добычу нефти.
Во-первых, Венесуэла должна разорвать экономические связи с Китаем, Россией, Ираном и Кубой. Во-вторых, страна должна согласиться на партнерство с США в области добычи нефти и отдавать предпочтение Америке при продаже тяжелой нефти.
По словам одного источника, госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям на закрытом брифинге 5 января, что, по его мнению, США могут заставить Венесуэлу пойти на уступки, поскольку имеющиеся у страны нефтяные танкеры переполнены. Рубио также сообщил законодателям, что, по оценкам США, у Каракаса осталось всего несколько недель, прежде чем он окажется в состоянии финансовой несостоятельности без продажи своих нефтяных запасов.
«Правительство намерено контролировать нефть, взяв под свой контроль суда и танкеры, и ни один из них не пойдет в Гавану», – сказал телеканалу председатель комитета сената по вооруженным силам Роджер Уикер.
6 января Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти для продажи по рыночной цене. Он сказал, что эти средства будут находиться под его контролем, «чтобы гарантировать их использование на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов».