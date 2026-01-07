ABC: Белый дом требует от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией

По словам одного источника, госсекретарь Марко Рубио заявил законодателям на закрытом брифинге 5 января, что, по его мнению, США могут заставить Венесуэлу пойти на уступки, поскольку имеющиеся у страны нефтяные танкеры переполнены. Рубио также сообщил законодателям, что, по оценкам США, у Каракаса осталось всего несколько недель, прежде чем он окажется в состоянии финансовой несостоятельности без продажи своих нефтяных запасов.