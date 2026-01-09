Rio Tinto ведет переговоры о покупке Glencore

Glencore и Rio уже вели переговоры о слиянии в 2014 г. Тогда сделка не состоялась. В январе 2025 г. Bloomberg писало, что горнодобывающие компании вновь провели предварительные переговоры и обсудили возможное слияние. Тогда они тоже не смогли договориться.