Rio Tinto ведет переговоры о покупке Glencore
Компании обсуждают потенциальное объединение части или всего бизнеса. В случае успеха объединение Rio Tinto и Glencore стало бы крупнейшей сделкой в истории горнодобывающей отрасли и позволило бы создать крупнейшую в мире компанию по добыче полезных ископаемых.
Как отмечает агентство, совокупная рыночная стоимость двух компаний превышает $200 млрд.
В соответствии с британским законодательством Rio Tinto до 5 февраля 2026 г. должна либо объявить о намерении сделать предложение о покупке Glencore, либо об отсутствии такого намерения.
Glencore и Rio уже вели переговоры о слиянии в 2014 г. Тогда сделка не состоялась. В январе 2025 г. Bloomberg писало, что горнодобывающие компании вновь провели предварительные переговоры и обсудили возможное слияние. Тогда они тоже не смогли договориться.