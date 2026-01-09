Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Rio Tinto ведет переговоры о покупке Glencore

Ведомости

Австралийско-британская горнодобывающая группа Rio Tinto ведет переговоры о покупке горнодобывающей компании Glencore. Об этом сообщило Bloomberg.

Компании обсуждают потенциальное объединение части или всего бизнеса. В случае успеха объединение Rio Tinto и Glencore стало бы крупнейшей сделкой в истории горнодобывающей отрасли и позволило бы создать крупнейшую в мире компанию по добыче полезных ископаемых.

Как отмечает агентство, совокупная рыночная стоимость двух компаний превышает $200 млрд.

В соответствии с британским законодательством Rio Tinto до 5 февраля 2026 г. должна либо объявить о намерении сделать предложение о покупке Glencore, либо об отсутствии такого намерения.

Glencore и Rio уже вели переговоры о слиянии в 2014 г. Тогда сделка не состоялась. В январе 2025 г. Bloomberg писало, что горнодобывающие компании вновь провели предварительные переговоры и обсудили возможное слияние. Тогда они тоже не смогли договориться.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь