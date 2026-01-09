МАГАТЭ проводит консультации о временном прекращении огня у ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии инициировало консультации с Россией и Украиной о возможности временного прекращения огня в районе Запорожской АЭС. Речь идет о создании условий для ремонта поврежденной линии электропередачи, обеспечивающей питание станции.
Как сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, 2 января в результате военных действий была повреждена и разорвана линия электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1», по которой ЗАЭС получала электроэнергию со стороны Украины.
«После чего станция стала полностью зависеть от единственной работающей линии в 750 кВ», – заявил Гросси.
3 января на Запорожской АЭС сообщали об отключении линии «Ферросплавная-1». Станцию запитали от линии 750 кВ «Днепровская». Представители АЭС уточняли, что все энергоблоки находятся в состоянии «холодный останов», а оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.