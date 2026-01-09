МАГАТЭ проводит консультации о временном прекращении огня у ЗАЭС

3 января на Запорожской АЭС сообщали об отключении линии «Ферросплавная-1». Станцию запитали от линии 750 кВ «Днепровская». Представители АЭС уточняли, что все энергоблоки находятся в состоянии «холодный останов», а оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.