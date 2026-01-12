Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

АФК «Система» собирается открыть представительство во Вьетнаме

Ведомости

АФК «Система» планирует открыть представительство во Вьетнаме в 2026 г. Соответствующее решение принято после рабочего визита в страну делегации корпорации во главе с ее основателем Владимиром Евтушенковым, пишет «Интерфакс».

В рамках визита команда АФК «Система» провела встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чином, министром общественной безопасности Лыонг Там Куангом, министром здравоохранения Дао Хонг Ланом и представителями деловых кругов. Корпорация подписала меморандум о взаимопонимании с Вьетнамской академией наук.

АФК «Система» намерена развивать сотрудничество с бизнесом страны в областях цифровизации, кибербезопасности, применении водородных технологий, фармацевтике, медицине, сельском хозяйстве и строительстве. Ожидается, что представительство во Вьетнаме будет способствовать развитию присутствия компаний из портфеля АФК в стране и азиатском регионе в целом.

В январе 2025 г. портфельный актив корпорации «Биннофарм Групп» открыл представительство во Вьетнаме. В мае прошлого года компания подписала меморандум о взаимопонимании с вьетнамской VNVC в целях развития сотрудничества в сфере производства лекарств. Компании планируют совместные исследования и разработку лекарственных препаратов для рынков Вьетнама и стран Юго-Восточной Азии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь