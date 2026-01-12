АФК «Система» собирается открыть представительство во Вьетнаме

В январе 2025 г. портфельный актив корпорации «Биннофарм Групп» открыл представительство во Вьетнаме. В мае прошлого года компания подписала меморандум о взаимопонимании с вьетнамской VNVC в целях развития сотрудничества в сфере производства лекарств. Компании планируют совместные исследования и разработку лекарственных препаратов для рынков Вьетнама и стран Юго-Восточной Азии.