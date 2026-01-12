Гендиректор Heineken уйдет в отставку из-за снижения продаж пива

По данным агентства Bloomberg, гендиректор уходит в отставку из-за падения продаж пива. В октябре 2025 г. компания Heineken предупредила, что годовая прибыль будет ниже ожидаемой из-за замедления роста в Европе и Северной и Южной Америке. Эта проблема уже некоторое время влияет на мировую пивоваренную отрасль из-за изменения потребительских тенденций, отмечает Bloomberg.