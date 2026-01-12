Гендиректор Heineken уйдет в отставку из-за снижения продаж пива
Генеральный директор нидерландской пивоваренной компании Heineken Дольф ван ден Бринк уходит в отставку, сообщили на сайте компании.
Он покинет пост 31 мая. Ван ден Брик проработал в должности около шести лет и более 28 лет в Heineken. Он пришел в выводу, что настало подходящее время для передачи обязанностей.
Ван ден Брик согласился быть консультантом в течение восьми месяцев, начиная с 1 июня.
По данным агентства Bloomberg, гендиректор уходит в отставку из-за падения продаж пива. В октябре 2025 г. компания Heineken предупредила, что годовая прибыль будет ниже ожидаемой из-за замедления роста в Европе и Северной и Южной Америке. Эта проблема уже некоторое время влияет на мировую пивоваренную отрасль из-за изменения потребительских тенденций, отмечает Bloomberg.
В марте 2022 г. Heineken объявила об уходе из России. В августе 2023 г. компания продала за 1 евро свой российский бизнес структуре группы «Арнест». Последняя взяла на себя также обязательство погасить долг российского бизнеса Heineken в размере 100 млн евро.