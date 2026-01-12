Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Из-за снегопада в Краснодаре «Аэрофлот» отменил семь рейсов

Ведомости

Из-за снегопада в Краснодаре и ограничений в регламенте работы аэропорта «Аэрофлот» отменил семь рейсов за 12 января. Об этом сообщил Telegram-канал авиакомпании.

Так, отменены следующие рейсы:

  • SU1108/1109 Москва-Краснодар-Москва;

  • SU1156/1157 Москва-Краснодар-Москва;

  • SU 1208/1209 Москва-Краснодар-Москва;

  • SU1265 Краснодар-Москва;

  • SU1257 Краснодар-Москва;

  • SU614/615 Краснодар-Ереван-Краснодар;

  • SU2926 Краснодар-Екатеринбург.

«Аэрофлот» отметил, что информирует пассажиров заблаговременно. Им предложили переоформить билеты на будущие рейсы или вернуть средства.

В Telegram-канале самого аэропорта Краснодара «Пашковский» сообщили, что уже 11 самолетов «ушли» на запасные аэродромы. Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются прохладительными напитками, горячим питанием и при длительном ожидании размещением в гостинице.

Кроме того, в терминале внутренних линий увеличено число посадочных мест и выставлены дополнительные кулеры. Также усилен штат справочной службы и увеличено число менеджеров для оперативного консультирования пассажиров. В настоящий момент продолжается очистка взлетно-посадочной полосы и аэродрома.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал в своем Telegram-канале, что в аэропорту столицы Кубани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сообщение об этом было опубликовано в 14:51 мск.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь