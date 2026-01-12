Из-за снегопада в Краснодаре «Аэрофлот» отменил семь рейсов
Из-за снегопада в Краснодаре и ограничений в регламенте работы аэропорта «Аэрофлот» отменил семь рейсов за 12 января. Об этом сообщил Telegram-канал авиакомпании.
Так, отменены следующие рейсы:
SU1108/1109 Москва-Краснодар-Москва;
SU1156/1157 Москва-Краснодар-Москва;
SU 1208/1209 Москва-Краснодар-Москва;
SU1265 Краснодар-Москва;
SU1257 Краснодар-Москва;
SU614/615 Краснодар-Ереван-Краснодар;
SU2926 Краснодар-Екатеринбург.
«Аэрофлот» отметил, что информирует пассажиров заблаговременно. Им предложили переоформить билеты на будущие рейсы или вернуть средства.
В Telegram-канале самого аэропорта Краснодара «Пашковский» сообщили, что уже 11 самолетов «ушли» на запасные аэродромы. Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются прохладительными напитками, горячим питанием и при длительном ожидании размещением в гостинице.
Кроме того, в терминале внутренних линий увеличено число посадочных мест и выставлены дополнительные кулеры. Также усилен штат справочной службы и увеличено число менеджеров для оперативного консультирования пассажиров. В настоящий момент продолжается очистка взлетно-посадочной полосы и аэродрома.
Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал в своем Telegram-канале, что в аэропорту столицы Кубани введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сообщение об этом было опубликовано в 14:51 мск.