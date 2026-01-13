Kia зарегистрировала два товарных знака в Роспатенте
Автомобильная компания Kia из Южной Кореи, которая ушла с российского рынка, зарегистрировала в стране два товарных знака, сообщило «РИА Новости». У производителя появился одноименный логотип на территории РФ.
Kia будет заниматься реализацией легковых автомобилей, моторных лодок и велосипедов, а также передавать автомобильную информацию и данные в электронном формате. По данным агентства, компания подала в Роспатент заявки в августе и октябре 2024 г. Товарные знаки Kia будут действовать до 2034 г.
Kia Corporation была основана в 1944 г. Каждый год компания создает свыше 1,4 млн автомобилей на территории восьми стран. Штат Kia составляет около 40 000 сотрудников.