Главная / Бизнес /

Основатель «Дела» Шишкарев вернулся из ОАЭ в Россию

Ведомости

Основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию. Об этом ТАСС сообщил представитель бизнесмена.

Собеседник агентства рассказала, что 12 января Шишкарев провел переговоры в Дубае, 13 января он проведет рабочий день в офисе в Москве.

РБК со ссылкой на источники 11 января писал, что Шишкарев стал фигурантом расследования в Дубае, связанного с угрозами со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании. Сообщалось, что в отношении Шишкарева якобы избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. 

Сам основатель «Дела» тогда заявил, что против него развернули «кампанию по дискредитации на основании ложных утверждений и сфальсифицированных фактов». В связи с этим он принял решение подать иск. 

12 января бизнесмен написал в своем Telegram-канале, что он находится в Дубае в командировке, где проводит встречи с международными компаниями. Шишкарев сообщил, что при въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции на предмет заявления о якобы угрозах с его стороны.

