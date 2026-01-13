Основатель «Дела» Шишкарев вернулся из ОАЭ в Россию
Основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию. Об этом ТАСС сообщил представитель бизнесмена.
Собеседник агентства рассказала, что 12 января Шишкарев провел переговоры в Дубае, 13 января он проведет рабочий день в офисе в Москве.
Сам основатель «Дела» тогда заявил, что против него развернули «кампанию по дискредитации на основании ложных утверждений и сфальсифицированных фактов». В связи с этим он принял решение подать иск.
12 января бизнесмен написал в своем Telegram-канале, что он находится в Дубае в командировке, где проводит встречи с международными компаниями. Шишкарев сообщил, что при въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции на предмет заявления о якобы угрозах с его стороны.