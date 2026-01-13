Основатель «Дела» Шишкарев вернулся из ОАЭ в Россию

12 января бизнесмен написал в своем Telegram-канале, что он находится в Дубае в командировке, где проводит встречи с международными компаниями. Шишкарев сообщил, что при въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции на предмет заявления о якобы угрозах с его стороны.