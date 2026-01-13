Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Путин подписал указ о передаче «дочки» Rockwool во временное управление АО «РСА»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче дочерней компании ООО «Роквул» датской Rockwool во временное управление АО «Развитие строительных активов» (РСА). Соответствующий документ доступен на сайте опубликования нормативных актов.

Кроме того, 68% долей в уставном капитале другой «дочки» Rockwool ООО «Роквул-Волга» также передается АО «РСА».

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Rockwool – датская компания, которая производит теплоизоляционные материалы из каменной ваты. В России компания представлена четырьмя производственными площадками в Московской области, в Выборге, в Троицке и в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её