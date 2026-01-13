Путин подписал указ о передаче «дочки» Rockwool во временное управление АО «РСА»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче дочерней компании ООО «Роквул» датской Rockwool во временное управление АО «Развитие строительных активов» (РСА). Соответствующий документ доступен на сайте опубликования нормативных актов.
Кроме того, 68% долей в уставном капитале другой «дочки» Rockwool ООО «Роквул-Волга» также передается АО «РСА».
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Rockwool – датская компания, которая производит теплоизоляционные материалы из каменной ваты. В России компания представлена четырьмя производственными площадками в Московской области, в Выборге, в Троицке и в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане.