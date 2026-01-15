«Ростелеком» приобрел 45% разработчика «Эртек»

19 ноября 2025 г. «Ростелеком» и «Эртек» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития услуг для индустрии гостеприимства. В рамках сотрудничества «Ростелеком» должен предоставить инфраструктуру и перечень цифровых услуг для гостиниц, а «Эртек» – корневое PMS-решение, позволяющее объединить все продукты в единую экосистему.