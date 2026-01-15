Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Ростелеком» приобрел 45% разработчика «Эртек»

Ведомости

«Ростелеком» завершил сделку по покупке 45% российского разработчика и поставщика решений по управлению гостиничными предприятиями «Эртек». Об «Интерфаксу» сообщили в компании.

Сумма сделки не раскрывается. Согласно ЕГРЮЛ, покупателем стала структура «Ростелекома» ООО «Комфорт сервис», сделка была зарегистрирована 24 декабря 2025 г. Еще 55% сохранил генеральный директор и сооснователь «Эртека» Сергей Дудин.

19 ноября 2025 г. «Ростелеком» и «Эртек» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития услуг для индустрии гостеприимства. В рамках сотрудничества «Ростелеком» должен предоставить инфраструктуру и перечень цифровых услуг для гостиниц, а «Эртек» – корневое PMS-решение, позволяющее объединить все продукты в единую экосистему.

«Эртек» был основан в 2012 г. для реализации пилотного проекта Ecvi. Решения на цифровой платформе внесены в реестр Российского программного обеспечения.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте