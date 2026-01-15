«Ростелеком» приобрел 45% разработчика «Эртек»
«Ростелеком» завершил сделку по покупке 45% российского разработчика и поставщика решений по управлению гостиничными предприятиями «Эртек». Об «Интерфаксу» сообщили в компании.
Сумма сделки не раскрывается. Согласно ЕГРЮЛ, покупателем стала структура «Ростелекома» ООО «Комфорт сервис», сделка была зарегистрирована 24 декабря 2025 г. Еще 55% сохранил генеральный директор и сооснователь «Эртека» Сергей Дудин.
19 ноября 2025 г. «Ростелеком» и «Эртек» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере развития услуг для индустрии гостеприимства. В рамках сотрудничества «Ростелеком» должен предоставить инфраструктуру и перечень цифровых услуг для гостиниц, а «Эртек» – корневое PMS-решение, позволяющее объединить все продукты в единую экосистему.
«Эртек» был основан в 2012 г. для реализации пилотного проекта Ecvi. Решения на цифровой платформе внесены в реестр Российского программного обеспечения.