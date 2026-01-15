Газета
ФАС разрешила компании «Прямые инвестиции» приобрести 80% «Ипсос Комкон»

Ведомости

ФАС России согласовала сделку по приобретению АО «Прямые инвестиции» 80% долей в уставном капитале ООО «Ипсос Комкон», входившего до этого в структуру зарегистрированной во Франции исследовательской и консалтинговой компании Ipsos.

Согласно данным ЕГРЮЛ, зарегистрированное в Москве АО «Прямые инвестиции» принадлежит предпринимателю Андрею Малышеву.

На сайте «Ипсос Комкон» указано, что компания проводит маркетинговые исследования и разрабатывает собственные программные продукты для автоматизации работы с большими массивами данных. Отмечается, что многомодульное программное обеспечение позволяет проводить статистический анализ, медиапланирование, объединение баз данных и визуализацию информации, в том числе с использованием дашбордов.

