ФАС разрешила компании «Прямые инвестиции» приобрести 80% «Ипсос Комкон»

На сайте «Ипсос Комкон» указано, что компания проводит маркетинговые исследования и разрабатывает собственные программные продукты для автоматизации работы с большими массивами данных. Отмечается, что многомодульное программное обеспечение позволяет проводить статистический анализ, медиапланирование, объединение баз данных и визуализацию информации, в том числе с использованием дашбордов.