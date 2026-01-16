ФАС обнаружила картель при поставках медизделий на 4,6 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор среди компаний, которые участвовали в торгах на поставку медицинских изделий. Контракты коснулись расходных материалов, лекарственных препаратов и диагностических реагентов на сумму более 4,6 млрд руб., сообщило ведомство.
По данным надзорной службы, дело возбуждено в отношении ООО «Диафарм», ООО «Фарм-групп», ООО «Айболит 36», ООО «М-комплимед» и ООО «СВ-фарм 36». Если их вина будет установлена, компании заплатят штраф по ч. 2 ст. 14.32 КоАП. Его сумма будет не менее 100 000 руб.
12 января Челябинское управление ФАС сообщило о возбуждении дела в отношении местных компаний «Регионснаб» и «Профснабкомплект». Их подозревают в создании картеля при закупках средств индивидуальной защиты. Ведомство отмечало, что общая сумма контрактов составила 97,5 млн руб.