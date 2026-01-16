ФАС обнаружила картель при поставках медизделий на 4,6 млрд рублей

По данным надзорной службы, дело возбуждено в отношении ООО «Диафарм», ООО «Фарм-групп», ООО «Айболит 36», ООО «М-комплимед» и ООО «СВ-фарм 36». Если их вина будет установлена, компании заплатят штраф по ч. 2 ст. 14.32 КоАП. Его сумма будет не менее 100 000 руб.