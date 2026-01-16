Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Производитель сыров «Виола» опроверг потерю товарного знака в России

Ведомости

Финский производитель молочной продукции и сыров «Виола» Valio опроверг новости о потере своего товарного знака с изображением девушки в России.

В компании пояснили, что речь идет об истечении срока годности дублирующего товарного знака, заявку на его регистрацию оформили несколькими днями ранее. В то же время все основные товарные знаки продолжают свое действие.

Отмечается, что изображение девушки является неотъемлемой частью бренда. В 2026 г. Valio отметит 70 лет присутствия на российском рынке.

15 января «РИА Новости» со ссылкой на базу Роспатента писало, что Viola лишилась в России товарного знака в виде изображения девушки. Агентство напомнило, что указанный логотип компании впервые был зарегистрирован в 2006 г. В 2015 г. производитель продлил товарный знак на 10 лет.

Viola объявила о прекращении работы в России 7 марта 2022 г. после начала спецоперации. Позднее компания обновила флагманский бренд и сменила наименование юридического лица на ООО «Виола».

«Виола» – российская компания, изготовляющая более чем 100 позиций молочной продукции. Производство основного объема продукции реализуется на предприятиях компании в Московской и Белгородской областях.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её