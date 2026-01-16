Производитель сыров «Виола» опроверг потерю товарного знака в России

15 января «РИА Новости» со ссылкой на базу Роспатента писало, что Viola лишилась в России товарного знака в виде изображения девушки. Агентство напомнило, что указанный логотип компании впервые был зарегистрирован в 2006 г. В 2015 г. производитель продлил товарный знак на 10 лет.