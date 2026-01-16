Производитель сыров «Виола» опроверг потерю товарного знака в России
Финский производитель молочной продукции и сыров «Виола» Valio опроверг новости о потере своего товарного знака с изображением девушки в России.
В компании пояснили, что речь идет об истечении срока годности дублирующего товарного знака, заявку на его регистрацию оформили несколькими днями ранее. В то же время все основные товарные знаки продолжают свое действие.
Отмечается, что изображение девушки является неотъемлемой частью бренда. В 2026 г. Valio отметит 70 лет присутствия на российском рынке.
15 января «РИА Новости» со ссылкой на базу Роспатента писало, что Viola лишилась в России товарного знака в виде изображения девушки. Агентство напомнило, что указанный логотип компании впервые был зарегистрирован в 2006 г. В 2015 г. производитель продлил товарный знак на 10 лет.
Viola объявила о прекращении работы в России 7 марта 2022 г. после начала спецоперации. Позднее компания обновила флагманский бренд и сменила наименование юридического лица на ООО «Виола».
«Виола» – российская компания, изготовляющая более чем 100 позиций молочной продукции. Производство основного объема продукции реализуется на предприятиях компании в Московской и Белгородской областях.