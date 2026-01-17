Экспорт чая из России в ЕС вырос втрое

Россия нарастила поставки чая на европейский рынок, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата. В ноябре 2025 г. экспорт в страны ЕС вырос в три раза по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 323 000 евро. Это максимальный показатель с июня 2025 г., когда поставки составили 409 000 евро.