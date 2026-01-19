Национальный центр ГЧП группы ВЭБ сменил название на «Развивай РФ»
АНО «Национальный центр ГЧП» группы ВЭБ.РФ продолжит работу под новым названием – «Развивай РФ». Об этом сообщили в госкорпорации.
Ребрендинг должен отразить изменение роли государственно-частного взаимодействия – от инструмента для реализации отдельных проектов к механизму комплексного развития, ориентированного на качество жизни и долгосрочные эффекты для регионов и городов.
Отказ от аббревиатуры ГЧП в пользу названия «Развивай РФ» анонсировал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме 2025 г. По его словам, ВЭБ выступает помощником правительства, президента, а также инвесторов и финансовых организаций, включая Сбер, ВТБ и Газпромбанк, и за последние годы выстроил устойчивую модель партнерств. Расширение инструментов привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией ВЭБ.РФ до 2030 г.
Председатель правления Национального центра «Развивай РФ», заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун отметил, что по решению президента и при поддержке правительства по линии группы ВЭБ реализуется широкий набор мер по развитию инфраструктуры страны. По его словам, центр выступает как площадка, где регионы, города и бизнес получают доступ к инструментарию поддержки, и как центр экспертизы, формирующий новые подходы.
Гендиректор национального центра «Развивай РФ», главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин подчеркнул, что новое имя отражает переход «от партнерства к взаимодействию». По его словам, существенно расширяется спектр задач центра – помимо образовательных и дискуссионных форматов, это участие в комплексном развитии городов совместно с КБ «Стрелка», выполнение функций единого сервисного центра для группы ВЭБ.РФ.
12 декабря также сообщалось, что ВЭБ.РФ займется секьюритизацией обязательств в рамках ГЧП и концессий, что должно позволить привлечь «длинные» деньги в инвестиционные проекты.