Национальный центр ГЧП группы ВЭБ сменил название на «Развивай РФ»

Отказ от аббревиатуры ГЧП в пользу названия «Развивай РФ» анонсировал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на Восточном экономическом форуме 2025 г. По его словам, ВЭБ выступает помощником правительства, президента, а также инвесторов и финансовых организаций, включая Сбер, ВТБ и Газпромбанк, и за последние годы выстроил устойчивую модель партнерств. Расширение инструментов привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией ВЭБ.РФ до 2030 г.