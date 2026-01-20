Туроператоры опасаются снижения числа поездок в Абхазию из-за новых правил

В октябре 2025 г. в МВД России объявили, что дети до 14 лет должны будут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию только по загранпаспортам. Правило действует независимо от того, выезжает ребенок в эти страны с родителями или с сопровождающими. Оно начало работать с 20 января этого года.