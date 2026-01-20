Туроператоры опасаются снижения числа поездок в Абхазию из-за новых правил

Туроператоры опасаются снижения числа поездок в Абхазию из-за новых правилВъезд для детей в республику разрешили только по загранам
Новые правила въезда в Абхазию, Белоруссию и Южную Осетию для детей могут снизить туристический поток. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Меры в большей степени могут затронуть Абхазию, куда приходится наибольшая доля туров россиян. По данным коммерческого директора туроператора «Алеан» Оксаны Булах, на республику приходится доля 24% от общего бронирования компании, а среди туристов с детьми до 14 лет она составляет 35%.
«Треть от этого количества может отказаться от поездки после введения новых требований. <...> Есть доля “спонтанных путешественников”, и Абхазия у них очень популярна. Они могут отказаться от поездки, потому что не успеют оформить документы», – сказала она.
РСТ указал, что Абхазия входит в топ-10 самых популярных направлений отдыха у россиян. По данным властей республики, турпоток из России в Абхазию в 2025 г. составил 1,6 млн человек, что на 20% больше, чем в 2024-м.
В октябре 2025 г. в МВД России объявили, что дети до 14 лет должны будут въезжать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию только по загранпаспортам. Правило действует независимо от того, выезжает ребенок в эти страны с родителями или с сопровождающими. Оно начало работать с 20 января этого года.