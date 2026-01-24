В России ограничат выдачу товарных знаков для защиты от патентных троллей

Согласно плану реализации национальной модели ведения бизнеса, к маю 2026 г. должны быть готовы предложения, как улучшить регулирование товарных знаков и порядок досрочного прекращения их охраны. Кроме того, к сентябрю 2026 г. в заявку на регистрацию знака планируют добавить декларацию о его будущем использовании.