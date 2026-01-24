В России ограничат выдачу товарных знаков для защиты от патентных троллей
В 2026 г. в России планируют ввести механизмы, которые усложнят регистрацию товарного знака без намерения его реального использования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ.
Мера направлена на борьбу с так называемыми патентными троллями – лицами или компаниями, которые массово регистрируют популярные обозначения, чтобы затем предъявлять иски к реальным производителям за их использование.
Согласно плану реализации национальной модели ведения бизнеса, к маю 2026 г. должны быть готовы предложения, как улучшить регулирование товарных знаков и порядок досрочного прекращения их охраны. Кроме того, к сентябрю 2026 г. в заявку на регистрацию знака планируют добавить декларацию о его будущем использовании.