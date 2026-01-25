Газета
Louis Vuitton оформил в России регистрацию двух новых товарных знаков

Ведомости

Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России два товарных знака, включая логотип коллекции Les Gastons Vuitton и название Heures D'absence для ювелирных изделий и аксессуаров, пишет ТАСС. Соответствующая информация содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявки на регистрацию были поданы в октябре 2025 г. от имени французской компании «Луи Вюиттон Маллетьер». Регистрация товарных знаков, срок действия которых истекает 1 октября 2035 г., была завершена в январе 2026 г.

Согласно данным Роспатента, знаки зарегистрированы по классам № 9 и 14 Международной классификации товаров и услуг. Это охватывает оптические изделия, оборудование для аудиовизуальных и информационных технологий, а также изделия из благородных металлов, включая ювелирные украшения, бижутерию и часы.

После начала российской спецоперации на Украине и объявления санкций французский холдинг Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) объявил о временном закрытии магазинов.

