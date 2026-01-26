Литва возобновила пропуск фур из Калининграда
Литва возобновила пропуск грузовых машин из Калининградской области после сбоя. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на таможню российского региона.
«Литовская таможня возобновила работу после сбоя. Они восстанавливаться потихонечку начали ночью, а утром уже пришла информация, что все в порядке», – сообщили в ведомстве.
Утром 26 января Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о возможных задержках при оформлении товаров на российско-литовской границе в Калининградской области.
Сбои произошли на литовской стороне 24 января. В том числе, проблемы возникли с системой обработки таможенных деклараций (MDAS), национальной системой контроля транзита (NTKS), системой представления товаров (PPMKS). Проблемы в работе этих систем нарушили проезд фур на границе Литвы и Белоруссии. Погранкомитет Белоруссии сообщил о восстановлении пропуска 26 января.