Литва возобновила пропуск фур из Калининграда

Сбои произошли на литовской стороне 24 января. В том числе, проблемы возникли с системой обработки таможенных деклараций (MDAS), национальной системой контроля транзита (NTKS), системой представления товаров (PPMKS). Проблемы в работе этих систем нарушили проезд фур на границе Литвы и Белоруссии. Погранкомитет Белоруссии сообщил о восстановлении пропуска 26 января.