Pinterest сократит 15% штата на фоне роста инвестиций в ИИ
Pinterest заявила, что планирует сократить менее 15% штата, а также офисные площади, перенаправив ресурсы на инвестиции в искусственный интеллект (ИИ). Планы реструктуризации плана будут завершены ближе к концу III квартала 2026 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
В документе говорится, что компания намерена перенаправить ресурсы на «роли и команды, ориентированные на ИИ, которые стимулируют внедрение и реализацию ИИ».
Шаг Pinterest «вероятно, свидетельствует о более агрессивных инвестициях в развитие возможностей ИИ, что будет тормозить валовую маржу», пояснили аналитики Bloomberg Intelligence Мандип Сингх и Роберт Биггар. При этом, по их словам, расходы компании на ИИ могут помочь улучшить ценообразование рекламы.
Аналитик Wedbush Скотт Девитт отметил, что объявленные сокращения рабочих мест «соответствуют нашему тезису о том, что Pinterest столкнется с растущими угрозами из-за потребительского внедрения конкурирующих платформ с поддержкой ИИ и инструментов агентской коммерции».