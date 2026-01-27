Газета
Pinterest сократит 15% штата на фоне роста инвестиций в ИИ

Pinterest заявила, что планирует сократить менее 15% штата, а также офисные площади, перенаправив ресурсы на инвестиции в искусственный интеллект (ИИ). Планы реструктуризации плана будут завершены ближе к концу III квартала 2026 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании. 

В документе говорится, что компания намерена перенаправить ресурсы на «роли и команды, ориентированные на ИИ, которые стимулируют внедрение и реализацию ИИ».

Шаг Pinterest «вероятно, свидетельствует о более агрессивных инвестициях в развитие возможностей ИИ, что будет тормозить валовую маржу», пояснили аналитики Bloomberg Intelligence Мандип Сингх и Роберт Биггар. При этом, по их словам, расходы компании на ИИ могут помочь улучшить ценообразование рекламы.

Аналитик Wedbush Скотт Девитт отметил, что объявленные сокращения рабочих мест «соответствуют нашему тезису о том, что Pinterest столкнется с растущими угрозами из-за потребительского внедрения конкурирующих платформ с поддержкой ИИ и инструментов агентской коммерции».

