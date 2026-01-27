Pinterest сократит 15% штата на фоне роста инвестиций в ИИ

Pinterest заявила, что планирует сократить менее 15% штата, а также офисные площади, перенаправив ресурсы на инвестиции в искусственный интеллект (ИИ). Планы реструктуризации плана будут завершены ближе к концу III квартала 2026 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.