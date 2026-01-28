Европа потеряла 9% мощностей своего химического производства с 2022 года

Европа потеряла 9% мощностей своего химического производства с 2022 годаРоссийский химпром, по заявлению Мантурова, вырос на 14% за четыре года
Европа лишилась 9% мощностей своего химического производства с 2022 г. Это следует из отчета Европейского совета химической промышленности (CEFIC).
За четыре года количество закрытых химических заводов в Европе увеличилось в шесть раз, что привело к сокращению мощностей на 37 млн т, или на около 9%. Закрытие заводов привело к потере 20 000 рабочих мест в европейском химпроме. С 2022 г. было анонсировано закрытие 160 промышленных объектов, но фактически CEFIC известно о прекращении работы 126 предприятий.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал прессе 28 января, что мощности российского химпрома в последние годы «только росли» – с 2022 г. они увеличились примерно на 14%. По этилену увеличение мощностей составило 25,3%, по минеральным удобрениям – 23%, по пластмассам – 11%.
Мантуров отметил, что это результат системной господдержки отрасли, направленной на «обеспечение технологического суверенитета по всем цепочкам создания критически важных соединений, и реализации бизнесом масштабных инвестиционных проектов».
Наибольшая доля сокращения мощностей приходится на Германию (сокращение на 8,8 млн т, или на 25%), Нидерланды (7,2 млн т, 20%), Великобританию (4,5 млн т, 12%), Францию (3,9 млн т, 10%), Италию (2,5 млн т, 7%), Бельгию (2,3 млн т, 6%), Испанию (1,6 млн т, 4%). Остальная Европа потеряла 6 млн т, или 16% мощностей.