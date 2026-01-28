Европа потеряла 9% мощностей своего химического производства с 2022 года

За четыре года количество закрытых химических заводов в Европе увеличилось в шесть раз, что привело к сокращению мощностей на 37 млн т, или на около 9%. Закрытие заводов привело к потере 20 000 рабочих мест в европейском химпроме. С 2022 г. было анонсировано закрытие 160 промышленных объектов, но фактически CEFIC известно о прекращении работы 126 предприятий.