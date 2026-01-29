Ростехнадзор приостановил работу семи шахт в Кемеровской области
Сибирское управление Ростехнадзора в период с 22 по 28 января 2026 г. приостановило деятельность семи угольных шахт и отдельных горных выработок в Кемеровской области. Основанием стали выявленные нарушения требований промышленной безопасности, сообщил официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль в Telegram-канале.
22 января были приостановлены подготовительные работы на шахтоучастке «Октябрьский» угольной компании «Сила Сибири» из-за пылевзрывоопасного состояния горной выработки, а также работы на шахте «Талдинская-Западная-1» компании «СУЭК-Кузбасс» – за необеспечение выработки расчетным количеством воздуха и нарушения контроля за динамическими явлениями. Решения о приостановке составили от пяти до шести суток.
26 января Ростехнадзор приостановил все горные работы (за исключением работ по жизнеобеспечению) на шахте «Листвяжная». Поводом стали неисполнение проектных решений по ликвидации и проветриванию выработок, а также самонагревание угля в вентиляционном штреке. Материалы были направлены в суд.
27 января аналогичное решение было принято в отношении шахты «Березовская» компании «Северный Кузбасс» из-за отсутствия согласованного дополнения к плану ликвидации аварий на 2026 г. после изменения схемы проветривания.
28 января Ростехнадзор приостановил работы на шахте имени С.Д. Тихова компании «ММК-уголь» после инцидента с остановкой вентилятора главного проветривания, приведшей к загазированию выработок. В тот же день были остановлены отдельные горные работы и эксплуатация ленточных конвейеров на шахтах «СУЭК-Кузбасс» и «Сила Сибири» из-за нарушений проектной документации и требований промышленной безопасности. По ряду эпизодов материалы также переданы в суд.
Ростехнадзор отмечает, что приостановки носят временный характер и направлены на предотвращение аварий и угрозы жизни работников.
