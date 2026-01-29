Ростехнадзор приостановил работу семи шахт в Кемеровской области

28 января Ростехнадзор приостановил работы на шахте имени С.Д. Тихова компании «ММК-уголь» после инцидента с остановкой вентилятора главного проветривания, приведшей к загазированию выработок. В тот же день были остановлены отдельные горные работы и эксплуатация ленточных конвейеров на шахтах «СУЭК-Кузбасс» и «Сила Сибири» из-за нарушений проектной документации и требований промышленной безопасности. По ряду эпизодов материалы также переданы в суд.