В Молдавии возобновляют подачу электроэнергии после масштабного отключения
В Молдавии возобновляют подачу энергии потребителям после сбоя в трансграничных линиях электропередачи. Об этом сообщило министерство энергетики страны.
На юге Молдавии повторно подключили все линии электропередачи напряжением 110 кв и запитали электрические подстанции 110 кв и фидеры 10 кв. В Кишеневе частично возобновилось электроснабжение потребителей. В северной и северо-западной части республики все линии 110 кв восстановлены и запитаны фидеры 10 кв, которые обеспечивают питание критической инфраструктуры.
Повторное подключение конечных потребителей осуществляется поэтапно.
31 января мэр Кишенева Ион Чебан заявил, что большая часть города отключена от электроэнергии. Министерство энергетики Молдавии назвало причиной аварийного отключения электроснабжения проблемы в работе энергосетей Украины, из-за которых произошло отключение электроэнергии на балансировочной станции Исакча – Вулканешты – МГРЭС.
Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о технологическом нарушении с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети страны и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Ведутся работы над восстановлением электроснабжения.