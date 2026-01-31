В Молдавии возобновляют подачу электроэнергии после масштабного отключения

Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль объявил о технологическом нарушении с одновременным отключением линии между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии между западной и центральной частями Украины. Это привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети страны и срабатыванию автоматических защит на подстанциях. Ведутся работы над восстановлением электроснабжения.