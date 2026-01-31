В России откроют онлайн‑площадки для купли‑продажи электроэнергии

Новые электронные торговые площадки призваны упростить взаимодействие между участниками рынка электроэнергии. Они позволят заключать договоры энергоснабжения, приобретать сопутствующие товары и услуги, находить контрагентов и согласовывать ценовые условия поставок. Этот проект представляет собой значимый шаг в развитии розничного рынка электроэнергии, направленный на внедрение современных цифровых технологий и рыночных инструментов. В конечном итоге это будет способствовать усилению конкуренции, расширению выбора и повышению удобства для конечных потребителей.