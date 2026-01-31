В России откроют онлайн‑площадки для купли‑продажи электроэнергии
В России стартует пилотный проект по созданию и внедрению электронных торговых площадок для купли-продажи электроэнергии на оптовом и розничном рынках. Об этом говорится в опубликованном постановлении правительства.
Эксперимент, который пройдет с 1 февраля 2026 г. по 31 декабря 2027 г., будет добровольным. В проекте примут участие семь регионов: Алтай, Марий Эл, Удмуртия, Хакасия, Алтайский край, а также Орловская и Тамбовская области.
Основная цель эксперимента – апробировать новый механизм продаж, призванный снизить административные и экономические барьеры для участников рынка электроэнергии.
Новые электронные торговые площадки призваны упростить взаимодействие между участниками рынка электроэнергии. Они позволят заключать договоры энергоснабжения, приобретать сопутствующие товары и услуги, находить контрагентов и согласовывать ценовые условия поставок. Этот проект представляет собой значимый шаг в развитии розничного рынка электроэнергии, направленный на внедрение современных цифровых технологий и рыночных инструментов. В конечном итоге это будет способствовать усилению конкуренции, расширению выбора и повышению удобства для конечных потребителей.