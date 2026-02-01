Bild: запасы газа в хранилищах Германии упали до минимума с 2022 года

По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 января уровень заполненности ПХГ Нидерландов составлял 27,8%. Об этом сообщил «Газпром». Это минимальный на эту дату объем за всю историю наблюдений. Во Франции и Германии запасы также находились на самых низких уровнях для 28 января. В «Газпроме» напомнили, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность.