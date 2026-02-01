Bild: запасы газа в хранилищах Германии упали до минимума с 2022 года
Из-за сильных морозов и рекордного потребления газа запасы в подземных хранилищах Германии стремительно сокращаются, пишет Bild. По данным на эти выходные, они заполнены менее чем на 34% – это самый низкий показатель за последние четыре года. В конце января 2025 г. уровень составлял 58%, а годом ранее – 76%.
Немецкая ассоциация газовой и водородной промышленности предупреждает о возможных рисках для будущего газоснабжения. «Пустые газохранилища – это как страховой полис без покрытия», – заявил глава ассоциации Тим Келер.
Экономист Андреас Лешель отмечает, что при нынешних темпах потребления и загрузке СПГ-терминалов около 60% запасы могут снизиться до критических 10%.
В правительстве заверяют, что текущая зима будет пройдена без перебоев, однако глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер призвал уже сейчас готовиться к следующему отопительному сезону, поскольку страна подойдет к его началу с крайне низким уровнем запасов.
По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 января уровень заполненности ПХГ Нидерландов составлял 27,8%. Об этом сообщил «Газпром». Это минимальный на эту дату объем за всю историю наблюдений. Во Франции и Германии запасы также находились на самых низких уровнях для 28 января. В «Газпроме» напомнили, что технологически сокращение запасов газа в ПХГ снижает их производительность.