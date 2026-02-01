Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

FT: Ford и Xiaomi ведут переговоры о совместном производстве электромобилей

Ведомости

Американский автопроизводитель Ford вел переговоры с китайской компанией Xiaomi, выпускающей электромобили, о создании совместного предприятия для их производства в США. Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет Reuters, представитель Ford опроверг эту информацию в публикации в соцсети X, назвав ее «полностью ложной». Представитель Xiaomi также отверг сообщение, заявив: «Xiaomi не продает свои продукты и услуги в Соединенных Штатах и не ведет переговоров об этом».

В декабре 2025 г. Ford объявил о списании активов на $19,5 млрд и прекращении разработки нескольких моделей электромобилей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её