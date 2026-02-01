FT: Ford и Xiaomi ведут переговоры о совместном производстве электромобилей
Американский автопроизводитель Ford вел переговоры с китайской компанией Xiaomi, выпускающей электромобили, о создании совместного предприятия для их производства в США. Об этом сообщает Financial Times.
Как пишет Reuters, представитель Ford опроверг эту информацию в публикации в соцсети X, назвав ее «полностью ложной». Представитель Xiaomi также отверг сообщение, заявив: «Xiaomi не продает свои продукты и услуги в Соединенных Штатах и не ведет переговоров об этом».
В декабре 2025 г. Ford объявил о списании активов на $19,5 млрд и прекращении разработки нескольких моделей электромобилей.