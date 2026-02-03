Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Красное и Белое» сняла с продажи сушеную рыбу «Сухогруз» из-за сообщений о ртути

Ведомости

Сеть магазинов федеральной сети «Красное и Белое» сняла с продажи сушеную рыбу марки «Сухогруз» после сообщений, что покупатель нашел в упаковке шарики ртути. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

1 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что московская семья обнаружила шарики ртути в сушеной рыбе компании «Сухогруз». Мужчина быстро среагировал, никто не пострадал.

На следующий день управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование в связи с реализацией некачественного продукта. Выяснилось, что пострадавшие купили рыбу марки «Сухогруз» в «Красном и Белом» в поселении Внуковское.

Ведомство выдало предписание юридическому лицу ООО «Альфа-М» приостановить реализацию потенциально опасной пищевой продукции марки «Сухогруз». Роспотребнадзор сообщил, что организация оказывает полное содействие.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте