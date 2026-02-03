«Красное и Белое» сняла с продажи сушеную рыбу «Сухогруз» из-за сообщений о ртути
Сеть магазинов федеральной сети «Красное и Белое» сняла с продажи сушеную рыбу марки «Сухогруз» после сообщений, что покупатель нашел в упаковке шарики ртути. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.
1 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что московская семья обнаружила шарики ртути в сушеной рыбе компании «Сухогруз». Мужчина быстро среагировал, никто не пострадал.
На следующий день управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование в связи с реализацией некачественного продукта. Выяснилось, что пострадавшие купили рыбу марки «Сухогруз» в «Красном и Белом» в поселении Внуковское.
Ведомство выдало предписание юридическому лицу ООО «Альфа-М» приостановить реализацию потенциально опасной пищевой продукции марки «Сухогруз». Роспотребнадзор сообщил, что организация оказывает полное содействие.