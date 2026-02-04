Россияне купили бытовой техники и электроники на 12% меньше в 2025 году

Медианная цена мебели и фурнитуры достигла 14 430 руб. Она выросла на 17%, а число их покупок стало ниже на 19% в сравнении год к году. Товары для дома тоже покупали меньше – на 3%. Медианная цена составила 3403 руб., ниже на 2%.