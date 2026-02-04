Россияне купили бытовой техники и электроники на 12% меньше в 2025 году
В 2025 г. россияне покупали бытовой техники и электроники на 12% меньше, чем в 2024 г. Такие данные получил аналитический проект «Чек индекс». Медианная цена на них – 3394 руб., что на 6% выше год к году.
В непродовольственном сегменте в целом наблюдалось значительное снижение спроса. Такие товары требуют долгосрочного планирования и крупных затрат. Потребители все чаще откладывали их, предпочитая направлять средства в накопления и инвестиции, объяснили аналитики. Число покупок в непродовольственном сегменте уменьшилось на 8%.
Меньше запроса было и в обновлении гаджетов, прежде всего носимых устройств и смартфонов. Аналитики объяснили это тем, что многим достаточно текущей функциональности гаджетов. Чувствительность к акциям «Черной пятницы» и «11.11» в этом году заметно ниже.
Из-за погодных условий фиксировался спад в продажах fashion-товаров. Одежду и обувь россияне покупали на 11% меньше год к году. Их медианная цена составила 2988 руб. – ниже на 5% значений 2024 г.
Медианная цена мебели и фурнитуры достигла 14 430 руб. Она выросла на 17%, а число их покупок стало ниже на 19% в сравнении год к году. Товары для дома тоже покупали меньше – на 3%. Медианная цена составила 3403 руб., ниже на 2%.
Число покупок товаров для строительства и ремонта стало выше на 1%, а их медианная цена равна 9597 руб. – на 4% больше. Небольшой прирост в категориях товаров для ремонта и дач обусловлен более ранней весной и теплой осенью в 2025 г.
При этом сфера услуг в 2025 г. продемонстрировала рост.