Россия стала главным поставщиком индейки в Китай в 2025 году
Россия стала главным поставщиком индейки в Китай и поставила стране 13 200 т птицы на $35,3 млн. Это составляет около 90% всего китайского импорта индейки в физическом выражении. Об этом сообщает «Агроэкспорт» со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
Россия продолжает остается ключевым поставщиком, несмотря на то, что Китай снизил закупки индейки в прошлом году. Второе место среди крупнейших экспортеров индейки в страну занял Чили с объемом поставок в 1500 т на $5,2 млн.
Всего по итогам 2025 г. Китай импортировал 14 800 т индейки на $40,5 млн.
20 января Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы «ВетИС» объявил, что экспорт мяса и мясопродуктов из России в 2025 г. вырос на 10,6% относительно 2024 г. и превысил 911 000 т. Это новый исторический максимум поставок. Предыдущий рекорд был зафиксирован годом ранее, когда экспорт составил 820 000 т.
Основной рост поставок в прошлом году пришелся на экспорт свинины, увеличившись на 22,7% до 270 500 т. Экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы вырос на 7,2% и достиг 409 500 т. Экспорт говядины снизился на 18% и составил 33 300 т. Отгрузки пищевых субпродуктов крупного и мелкого рогатого скота и свинины достигли 67 400 т (+34,1%).