Россия стала главным поставщиком индейки в Китай в 2025 году

Основной рост поставок в прошлом году пришелся на экспорт свинины, увеличившись на 22,7% до 270 500 т. Экспорт мяса и пищевых субпродуктов птицы вырос на 7,2% и достиг 409 500 т. Экспорт говядины снизился на 18% и составил 33 300 т. Отгрузки пищевых субпродуктов крупного и мелкого рогатого скота и свинины достигли 67 400 т (+34,1%).