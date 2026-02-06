«Газпром» четвертый день подряд обновил рекорд поставок газа за сутки
Рекордные объемы газа поставляются россиянам на фоне морозной погоды.
Предыдущий максимум фиксировался 3 февраля и составлял 1817,8 млн куб. м газа. Тогда компания связала высокое потребление газа с похолоданием в регионах России.
6 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что период экстремальных морозов подошел к финалу. Минимум минувшей ночи в Москве составил -15,9 градуса, поэтому первое место в списке самых холодных дней этой зимы остается за 3 февраля с результатом в -21,6 градуса. Синоптик указал на высокую вероятность того, что по меньшей мере до конца второй декады февраля таких сильных морозов в столице не будет.
Днем ранее Гидрометцентр России прогнозировал, что морозы в Москве кратковременно ослабеют 7 февраля, но уже на следующий день вновь будут усиливаться. Повышение температуры будет сопровождаться выпадением снега.