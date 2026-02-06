«Газпром» четвертый день подряд обновил рекорд поставок газа за сутки

6 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что период экстремальных морозов подошел к финалу. Минимум минувшей ночи в Москве составил -15,9 градуса, поэтому первое место в списке самых холодных дней этой зимы остается за 3 февраля с результатом в -21,6 градуса. Синоптик указал на высокую вероятность того, что по меньшей мере до конца второй декады февраля таких сильных морозов в столице не будет.