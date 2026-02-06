Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром» четвертый день подряд обновил рекорд поставок газа за сутки

Ведомости

Потребителям в России четвертый день подряд поставляются рекордные для февраля объемы газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Новый суточный максимум был зафиксирован 4 февраля и достиг 1835,2 млн куб. м. Об этом объявил «Газпром».

Рекордные объемы газа поставляются россиянам на фоне морозной погоды.

Предыдущий максимум фиксировался 3 февраля и составлял 1817,8 млн куб. м газа. Тогда компания связала высокое потребление газа с похолоданием в регионах России.

6 февраля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что период экстремальных морозов подошел к финалу. Минимум минувшей ночи в Москве составил -15,9 градуса, поэтому первое место в списке самых холодных дней этой зимы остается за 3 февраля с результатом в -21,6 градуса. Синоптик указал на высокую вероятность того, что по меньшей мере до конца второй декады февраля таких сильных морозов в столице не будет.

Днем ранее Гидрометцентр России прогнозировал, что морозы в Москве кратковременно ослабеют 7 февраля, но уже на следующий день вновь будут усиливаться. Повышение температуры будет сопровождаться выпадением снега.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте