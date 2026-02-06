Бензин АИ-92 за неделю подешевел на бирже на 1,8%

За указанный период стоимость марки АИ-95 снизилась на 1,17% до 59 612 руб. за тонну. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 1,3% до 52 385 руб. за тонну. При этом цена на летнее дизельное топливо увеличилась на 0,9% и достигла 54 633 руб. за тонну, зимнего дизеля – на 0,6% до 60 242 руб. за тонну.