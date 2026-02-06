Бензин АИ-92 за неделю подешевел на бирже на 1,8%
Бензин марки АИ-92 за неделю подешевел на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на 1,8% и достиг 57 983 руб. за тонну после того, как кабмин снял запрет на экспорт бензина для производителей топлива.
За указанный период стоимость марки АИ-95 снизилась на 1,17% до 59 612 руб. за тонну. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 1,3% до 52 385 руб. за тонну. При этом цена на летнее дизельное топливо увеличилась на 0,9% и достигла 54 633 руб. за тонну, зимнего дизеля – на 0,6% до 60 242 руб. за тонну.
31 января правительство продлило действие ограничений на экспорт бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов из России до 31 июля 2026 г. Они не касаются поставок в рамках межправительственных соглашений и гуманитарных поставок. Запрет на экспорт бензина также не будет затрагивать производителей топлива, чтобы избежать затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.
По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, решение кабмина вряд ли существенно скажется на цене на нефтепродукты. Оптовые цены будут медленно снижаться до старта роста внутреннего спроса на топливо.