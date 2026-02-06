Газета
Главная / Бизнес /

Шишкарев подал в ФАС ходатайство о покупке доли в УК «Дело»

Ведомости

Представитель основателя и совладельца ГК «Дело» Сергея Шишкарева подтвердил «Ведомостям», что бизнесмен направил в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении 49% в ООО «УК «Дело».

Ранее РБК сообщал, что Шишкарев, которому в настоящее время принадлежит 50% группы, рассчитывает выкупить пакет у госкорпорации «Росатом». Но представитель «Росатома» заявил изданию, что продажа доли в ГК «Дело» не планируется, поскольку логистика является стратегически важным направлением для госкорпорации.

Также в «Росатоме» уточнили, что встречное ходатайство в ФАС о выкупе доли Шишкарева компания не подавала.

